Рианчо рассказал подробности поездки на сбор с юрмальским «Спартаком»
Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал «СЭ» о своей поедке на сборы с латвийским клубом «Спартак» (Юрмала).
«В Юрмале я помогаю другу, поеду только с ними на сборы. Но мне все равно приятно, что еду именно в «Спартак». Одно только название «Спартак» навсегда в моем сердце!» — сказал Рианчо «СЭ».
Рианчо будет оказывать методическую помощь на сборах команды.
61-летний испанский специалист ранее работал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» — осенью 2018 года. Рианчо также являлся ассистентом Массимо Карреры, когда итальянец тренировал красно-белых. Ранее Рианчо работал тренером по физической подготовке в «Леванте» и «Рубине».
С 2016-го по 2018-й Рианчо был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украине.
(Сергей Федоров)
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