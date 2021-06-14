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Рианчо рассказал подробности поездки на сбор с юрмальским «Спартаком»

20:40
Рауль Рианчо снова в &quot;Спартаке&quot;. Юрмальском. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рауль Рианчо снова в &amp;quot;Спартаке&amp;quot;. Юрмальском. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал «СЭ» о своей поедке на сборы с латвийским клубом «Спартак» (Юрмала).

«В Юрмале я помогаю другу, поеду только с ними на сборы. Но мне все равно приятно, что еду именно в «Спартак». Одно только название «Спартак» навсегда в моем сердце!» — сказал Рианчо «СЭ».

Рианчо будет оказывать методическую помощь на сборах команды.

61-летний испанский специалист ранее работал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» — осенью 2018 года. Рианчо также являлся ассистентом Массимо Карреры, когда итальянец тренировал красно-белых. Ранее Рианчо работал тренером по физической подготовке в «Леванте» и «Рубине».

С 2016-го по 2018-й Рианчо был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украине.

(Сергей Федоров)

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