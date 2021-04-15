Червиченко высказался об отстранении арбитра Лапочкина

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» прокомментировал новость об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней.

«Бог шельму метит. Не получил наказание за свои ростовские проступки, но получил отстранение за другие вещи. Помните, как Глеб Жеглов говорил? «Наказания без вины не бывает». Прям вот эта ситуация», — сказал Червиченко «СЭ».

По информации «СЭ», отстранение Лапочкина от футбола связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

(Константин Колмаков)