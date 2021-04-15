Луиш Фигу назвал российский клуб, который хотел его подписать

Бывший португальский футболист Луиш Фигу 15 апреля в интервью сайту «Рейтинг Букмекеров» рассказал, что мог оказаться в ФК «Москва».

«Меня приглашали поиграть за ФК «Москва». Я точно не помню, почему переход не случился. Помню, что такое предложение было, видимо, мы не пришли к соглашению. Любимые российские команды? Их нет. Но есть одна особенная для меня. Она из Москвы. Какие команды есть в Москве... «Локомотив», «Спартак»... Ах, вспомнил — это «Динамо»! Дело в том, что за московское «Динамо» одно время выступало много португальских футболистов — Коштинья, Манише и другие», — сказал Фигу.

Луиш Фигу — обладатель Золотого мяча-2000, четырехкратный чемпион Италии и Испании, победитель Лиги чемпионов-2001/02 в составе «Реала».