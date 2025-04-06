Станкович: «Маркиньос получил очень серьезный удар. Надеюсь, что все обойдется»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии защитника Алексиса Дуарте и полузащитника Маркиньоса.

Бразилец был заменен в перерыве встречи. В конце первого тайма красную карточку за подкат на Маркиньосе получил полузащитник ростовчан Алексей Сутормин. Дуарте не попал в заявку на игру 23-го тура.

— Почему не играл Дуарте? Маркиньос в перерыве покинул поле из-за травмы?

— Начнем с негативных моментов — с травм. Да, Маркиньос получил очень серьезный удар. Надеюсь, что все обойдется, и на следующей неделе он вернется в строй и продолжит подготовку к следующим матчам. У Дуарте было повреждение ранее, проблемы с коленом. Пытались подвести его к игре с «Ростовом», но не получилось. Дали ему возможность отдохнуть. Сегодня все ребята на поле выложились на полную. Горжусь тем, как мы сыграли, как контролировали матч.

— Вы предпочли Абену Чернову, а Гарсию — Угальде. В чем причина? Силовая манера игры и габариты игроков «Ростова»?

— Можно смотреть на этот выбор с разных сторон. Порой я принимаю хорошие решения, порой — не очень. Но я вижу ребят каждый день, общаюсь с ними. Исходя из всего этого я и принимаю решения по составу. Превыше всего — «Спартак»! А потом уже все остальное, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.

«Ростов» (33) остается седьмым в турнирной таблице.