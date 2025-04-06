В «Спартаке» опровергли информацию о желании Станковича продать Хлусевича и Мангаша

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович попросил руководство продать защитника Даниила Хлусевича и полузащитника Рикарду Мангаша.

30 марта журналист Иван Карпов сообщал, что сербский специалист не рассчитывает на 24-летнего россиянина и 27-летнего португальца.

«Информация о том, что Станкович просил продать Хлусевича и Мангаша, не соответствует действительности. Все обсуждения по будущим трансферам на вход и выход будут проводиться по окончании сезона», — приводит слова Малышева Sport24.

В текущем сезоне Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. На счету Мангаша один гол в 15 матчах за красно-белых.