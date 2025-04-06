Станкович назвал Абену лучшим игроком матча с «Ростовом»: «Его бы «убили», если бы мы проиграли сегодня»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выделил защитника красно-белых Миенти Абену в матче против «Ростова» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

— У нас был очень сложный выезд. Хочу поблагодарить ребят и поздравить их за отличную игру. Сегодня я увидел команду. Команду, которая идет до самого конца с большим желанием! Не сдается! Тренировать таких парней — большое удовольствие! Рост очевиден. Порой удается добиться победы, порой — нет. Но рост все равно есть. Я редко говорю о персоналиях, но сегодня отмечу Абену. Уверен, проиграй мы сегодня, его просто «убили» бы. Сегодня он показал себя и как мужчина, и как великолепный игрок. Пропустив много времени, не имея практики, он показал свои качества. Для меня он лучший игрок матча сегодня! — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.

«Ростов» (33) остается седьмым в турнирной таблице.