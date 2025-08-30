Умяров: «Тяжелая победа. Одна из самых худших по качеству»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

— Тяжелая победа. Одна из самых худших по качеству. После первого гола что-то произошло. Все расслабились. Нужно сделать выводы и забыть эту игру как можно скорее.

— Что произошло в моменте с отмененной красной карточкой?

— Удивился. Очень сильно. Иногда такое даже не считается фолом в европейском футболе. Я максимально убирал ноги. Пытался сыграть как можно осторожнее.

— Какая твоя реакция на очередной невызов в сборную России?

— Продолжаем работать. Думаю, можно только работой исправить ситуацию. Задевает ли меня это? Нет.

— Общался ли Карпин с тобою?

— Нет.

— Ты говоришь про работу, но ты же и так работаешь, неужели этого недостаточно?

— Значит, недостаточно. Будем работать еще больше.