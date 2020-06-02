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Станислав Черчесов: «Смотрел старую игру «Локомотива» с «Лацио». Нынешние поля тогда были бы как «Уэмбли»

06:55
Поле стадиона «Шинника», из-за состояния которого 4 марта не состоялась игра с «Уралом». Фото ФК «Урал»
Поле стадиона «Шинника», из-за состояния которого 4 марта не состоялась игра с «Уралом». Фото ФК «Урал»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как перенес режим самоизоляции. Также он поделился мнением по поводу эволюции футбольных полей.

— Сидел дома, выполнял установки, которые и правительство давало, и в РФС поручили, Если брать мою работу, то параллели есть, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В любом случае я с футболистами дистанционно, пока они на сборы не приехали. В любом случае, это легче, чем клубному тренеру.

А так — семья, все время проводили вместе. Бегал, тут есть дорожечка, где можно позаниматься. Иногда вставал позже обычного.

— На каналах часто были повторы старых матчей. Смотрели их?

— Я смотрел несколько игр. Проводили параллели. «Локомотив» играл с «Лацио», а сейчас «Шинник» не сыграл с «Уралом» из-за проблем с полем. Так нынешнее поле тогда бы вообще как «Уэмбли» было. В этом плане мы ушли вперед, любое некачественное поле воспринимается как проблема.

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