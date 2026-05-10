Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве.
— Матвея Сафонова достойно сменил в воротах «Краснодара» Станислав Агкацев. В четверг его игра стала одним из главных факторов выхода «быков» в суперфинал Кубка России. Видите в нем такой же потенциал?
— Расскажу историю, только не спрашивайте фамилии. Когда работал в сборной, мы всех отсматривали. Один большой клуб в свое время спросил о вратаре — назвал фамилию Агкацева. Там удивились, потому что он тогда еще даже не играл в основном составе клуба.
На вопрос: «Как так?», ответил: «Вы спросили — я сказал». Время показало, что мы смотрели в правильную сторону. Видел вторую команду «Краснодара», где Станислав выступал со Сперцяном. Оба находились в наших списках — чтобы не возникало вопросов с гражданством, чтобы за сборную России играли те, кто должен.
В потенциале, по большому счету, тоже не ошиблись. Но потенциал — это одно. Главное — как его раскрывать. Талантливых перспективных футболистов много — и в нашем спорта, и в хоккее, баскетболе, и в волейболе, вообще везде. Вопрос в том, как дать этому потенциалу раскрыться.
Во-первых, игрок должен сам максимально вкладываться в развитие. Во-вторых, важно окружение — и в клубе, в профессиональной среде, и в обычной жизни. Судя по всему, у Станислава с этим все нормально.
Читал отзывы: мол, ему уже пора уезжать в европейскую лигу. Слушайте, никто никогда заранее ничего не знает. Тем более сейчас, когда россиянину, наверное, не так просто куда-то попасть. А если говорить о вратарской позиции — еще сложнее.
В мое время одна команда имела право заявлять только троих иностранцев — и все равно и я, и Овчинников, и Харин попали в Германию, Португалию и Англию. Тогда это было проблемой. Сейчас в этом плане на порядок легче.
То, что уровень позволяет Агкацеву попасть в европейский топ-клуб, мы видим. Он второй год это подтверждает, значит, уже не случайность. Другое дело, что большие команды никого не берут по заказу. Должны сойтись звезды: гранд должен нуждаться в голкипере. Так что много нюансов.
Поэтому желаю Станиславу не думать о том, куда и когда. Читаешь иногда — и такое чувство, будто это просто дорогу перейти. Нет. Надо работать над собой. Дай бог, возобновятся официальные матчи сборной, в ней появится статус первого номера — и так далее. Если уровень мастерства есть, тебя все увидят. Так что нужно сконцентрироваться на своей работе и меньше обращать внимание на всякие разговоры.
В сезоне-2025/26 24-летний Агкацев провел 34 матча за «быков», пропустил 26 голов и в 14 играх отстоял на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0