Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве.

— Матвея Сафонова достойно сменил в воротах «Краснодара» Станислав Агкацев. В четверг его игра стала одним из главных факторов выхода «быков» в суперфинал Кубка России. Видите в нем такой же потенциал?

— Расскажу историю, только не спрашивайте фамилии. Когда работал в сборной, мы всех отсматривали. Один большой клуб в свое время спросил о вратаре — назвал фамилию Агкацева. Там удивились, потому что он тогда еще даже не играл в основном составе клуба.

На вопрос: «Как так?», ответил: «Вы спросили — я сказал». Время показало, что мы смотрели в правильную сторону. Видел вторую команду «Краснодара», где Станислав выступал со Сперцяном. Оба находились в наших списках — чтобы не возникало вопросов с гражданством, чтобы за сборную России играли те, кто должен.

В потенциале, по большому счету, тоже не ошиблись. Но потенциал — это одно. Главное — как его раскрывать. Талантливых перспективных футболистов много — и в нашем спорта, и в хоккее, баскетболе, и в волейболе, вообще везде. Вопрос в том, как дать этому потенциалу раскрыться.

Во-первых, игрок должен сам максимально вкладываться в развитие. Во-вторых, важно окружение — и в клубе, в профессиональной среде, и в обычной жизни. Судя по всему, у Станислава с этим все нормально.

Читал отзывы: мол, ему уже пора уезжать в европейскую лигу. Слушайте, никто никогда заранее ничего не знает. Тем более сейчас, когда россиянину, наверное, не так просто куда-то попасть. А если говорить о вратарской позиции — еще сложнее.

В мое время одна команда имела право заявлять только троих иностранцев — и все равно и я, и Овчинников, и Харин попали в Германию, Португалию и Англию. Тогда это было проблемой. Сейчас в этом плане на порядок легче.

То, что уровень позволяет Агкацеву попасть в европейский топ-клуб, мы видим. Он второй год это подтверждает, значит, уже не случайность. Другое дело, что большие команды никого не берут по заказу. Должны сойтись звезды: гранд должен нуждаться в голкипере. Так что много нюансов.

Поэтому желаю Станиславу не думать о том, куда и когда. Читаешь иногда — и такое чувство, будто это просто дорогу перейти. Нет. Надо работать над собой. Дай бог, возобновятся официальные матчи сборной, в ней появится статус первого номера — и так далее. Если уровень мастерства есть, тебя все увидят. Так что нужно сконцентрироваться на своей работе и меньше обращать внимание на всякие разговоры.

В сезоне-2025/26 24-летний Агкацев провел 34 матча за «быков», пропустил 26 голов и в 14 играх отстоял на ноль.

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