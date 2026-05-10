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10 мая, 00:35

Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве.

— Матвея Сафонова достойно сменил в воротах «Краснодара» Станислав Агкацев. В четверг его игра стала одним из главных факторов выхода «быков» в суперфинал Кубка России. Видите в нем такой же потенциал?

— Расскажу историю, только не спрашивайте фамилии. Когда работал в сборной, мы всех отсматривали. Один большой клуб в свое время спросил о вратаре — назвал фамилию Агкацева. Там удивились, потому что он тогда еще даже не играл в основном составе клуба.

На вопрос: «Как так?», ответил: «Вы спросили — я сказал». Время показало, что мы смотрели в правильную сторону. Видел вторую команду «Краснодара», где Станислав выступал со Сперцяном. Оба находились в наших списках — чтобы не возникало вопросов с гражданством, чтобы за сборную России играли те, кто должен.

В потенциале, по большому счету, тоже не ошиблись. Но потенциал — это одно. Главное — как его раскрывать. Талантливых перспективных футболистов много — и в нашем спорта, и в хоккее, баскетболе, и в волейболе, вообще везде. Вопрос в том, как дать этому потенциалу раскрыться.

Во-первых, игрок должен сам максимально вкладываться в развитие. Во-вторых, важно окружение — и в клубе, в профессиональной среде, и в обычной жизни. Судя по всему, у Станислава с этим все нормально.

Читал отзывы: мол, ему уже пора уезжать в европейскую лигу. Слушайте, никто никогда заранее ничего не знает. Тем более сейчас, когда россиянину, наверное, не так просто куда-то попасть. А если говорить о вратарской позиции — еще сложнее.

В мое время одна команда имела право заявлять только троих иностранцев — и все равно и я, и Овчинников, и Харин попали в Германию, Португалию и Англию. Тогда это было проблемой. Сейчас в этом плане на порядок легче.

То, что уровень позволяет Агкацеву попасть в европейский топ-клуб, мы видим. Он второй год это подтверждает, значит, уже не случайность. Другое дело, что большие команды никого не берут по заказу. Должны сойтись звезды: гранд должен нуждаться в голкипере. Так что много нюансов.

Поэтому желаю Станиславу не думать о том, куда и когда. Читаешь иногда — и такое чувство, будто это просто дорогу перейти. Нет. Надо работать над собой. Дай бог, возобновятся официальные матчи сборной, в ней появится статус первого номера — и так далее. Если уровень мастерства есть, тебя все увидят. Так что нужно сконцентрироваться на своей работе и меньше обращать внимание на всякие разговоры.

Станислав Черчесов и&nbsp;Станислав Агкацев.Станислав Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

В сезоне-2025/26 24-летний Агкацев провел 34 матча за «быков», пропустил 26 голов и в 14 играх отстоял на ноль.

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Станислав Агкацев
Станислав Черчесов
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«Краснодар» может стать чемпионом в этом туре, если «Зенит» оступится: расклады чемпионской гонки РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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