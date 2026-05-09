«Локомотив» — «Балтика»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в рамках 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала.

По итогам 28 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» с 46 баллами располагается на пятой строчке в чемпионате России.

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