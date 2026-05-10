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10 мая, 08:00

«Краснодар» может стать чемпионом в этом туре, если «Зенит» оступится: расклады чемпионской гонки РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко. В борьбе за золото южанам важно не только не пропустить петербуржцев, но и не допустить равенства очков. В случае, если сине-бело-голубые сравняются с чемпионом, то будут иметь преимущество по личным встречам (победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле).

«Краснодар» может стать чемпионом во второй раз подряд уже в этом туре. Для этого должны совпасть два условия: «Зенит» в воскресенье уступит «Сочи» в Санкт-Петербурге, а «быки» в понедельник победят «Динамо» в Москве.

Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).

Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

Приводим все возможные расклады для лидеров РПЛ за два тура до финиша чемпионата.

«Краснодар» станет чемпионом:

— если наберет шесть очков

— если наберет четыре очка, а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки

— если наберет три очка, а «Зенит» потерпит одно поражение

— если наберет два очка, а «Зенит» ни разу не победит

— если наберет одно очко, а «Зенит» проиграет и сыграет вничью

— если оба лидера не наберут очки в оставшихся матчах

«Зенит» станет чемпионом:

— если наберет шесть очков, а «Краснодар» хотя бы раз потеряет очки

— если наберет четыре очка, а «Краснодар» потерпит одно поражение

— если наберет три очка, а «Краснодар» дважды сыграет вничью

— если наберет два очка, а «Краснодар» — только одно

— если наберет одно очко, а «Краснодар» дважды проиграет

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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