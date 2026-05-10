«Краснодар» может стать чемпионом в этом туре, если «Зенит» оступится: расклады чемпионской гонки РПЛ
Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко. В борьбе за золото южанам важно не только не пропустить петербуржцев, но и не допустить равенства очков. В случае, если сине-бело-голубые сравняются с чемпионом, то будут иметь преимущество по личным встречам (победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле).
«Краснодар» может стать чемпионом во второй раз подряд уже в этом туре. Для этого должны совпасть два условия: «Зенит» в воскресенье уступит «Сочи» в Санкт-Петербурге, а «быки» в понедельник победят «Динамо» в Москве.
Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).
Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).
Приводим все возможные расклады для лидеров РПЛ за два тура до финиша чемпионата.
«Краснодар» станет чемпионом:
— если наберет шесть очков
— если наберет четыре очка, а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки
— если наберет три очка, а «Зенит» потерпит одно поражение
— если наберет два очка, а «Зенит» ни разу не победит
— если наберет одно очко, а «Зенит» проиграет и сыграет вничью
— если оба лидера не наберут очки в оставшихся матчах
«Зенит» станет чемпионом:
— если наберет шесть очков, а «Краснодар» хотя бы раз потеряет очки
— если наберет четыре очка, а «Краснодар» потерпит одно поражение
— если наберет три очка, а «Краснодар» дважды сыграет вничью
— если наберет два очка, а «Краснодар» — только одно
— если наберет одно очко, а «Краснодар» дважды проиграет
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0