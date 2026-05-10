«Краснодар» может стать чемпионом в этом туре, если «Зенит» оступится: расклады чемпионской гонки РПЛ

Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко. В борьбе за золото южанам важно не только не пропустить петербуржцев, но и не допустить равенства очков. В случае, если сине-бело-голубые сравняются с чемпионом, то будут иметь преимущество по личным встречам (победа 2:0 в гостях и ничья 1:1 на своем поле).

«Краснодар» может стать чемпионом во второй раз подряд уже в этом туре. Для этого должны совпасть два условия: «Зенит» в воскресенье уступит «Сочи» в Санкт-Петербурге, а «быки» в понедельник победят «Динамо» в Москве.

Календарь «Краснодара» (63 очка): «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).

Календарь «Зенита» (62 очка): «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

Приводим все возможные расклады для лидеров РПЛ за два тура до финиша чемпионата.

«Краснодар» станет чемпионом:

— если наберет шесть очков

— если наберет четыре очка, а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки

— если наберет три очка, а «Зенит» потерпит одно поражение

— если наберет два очка, а «Зенит» ни разу не победит

— если наберет одно очко, а «Зенит» проиграет и сыграет вничью

— если оба лидера не наберут очки в оставшихся матчах

«Зенит» станет чемпионом:

— если наберет шесть очков, а «Краснодар» хотя бы раз потеряет очки

— если наберет четыре очка, а «Краснодар» потерпит одно поражение

— если наберет три очка, а «Краснодар» дважды сыграет вничью

— если наберет два очка, а «Краснодар» — только одно

— если наберет одно очко, а «Краснодар» дважды проиграет