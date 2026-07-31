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31 июля, 11:40

Черчесов о трансфере нападающего «Ахмата» Максути: «На него претендовали итальянские клубы»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о трансфере нападающего Эральде Максути.

— Максути отлично вышел во встрече с «Локомотивом», забил важный гол. И после матча вы сказали, что в его трансфере клубу помогли «друзья». Как именно?

— У нас есть хорошая скаутская система. Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отлично ее выстроил за несколько лет. И у нас везде есть связи, которые помогают нам взять того или иного игрока. И это есть у всех клубов, не только у нас. Мы рады, что Максути перешел в «Ахмат», так как за него была большая конкуренция. Будем надеяться, что он — игрок молодежной сборной Албании — будет прогрессировать у нас.

— Какие еще клубы претендовали на Максути? И был ли у вас личный разговор перед трансфером?

— На него претендовали итальянские клубы. Конечно, мы общались с игроком перед подписанием контракта. Он должен знать, куда идет, что от него ждет тренер и на какой позиции его будут использовать. Не знаю, сыграл ли этот разговор решающую роль, но Максути — футболист «Ахмата».

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22-летний Максути перешел в «Ахмат» из албанского «Фламуртари». Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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Черчесов о матче с «Локомотивом»: «Неудачно начали. А потом увидел команду, которая хотела отыграться»

Полузащитник Смелов перешел из московского «Динамо» в махачкалинское
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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