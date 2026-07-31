Черчесов о трансфере нападающего «Ахмата» Максути: «На него претендовали итальянские клубы»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о трансфере нападающего Эральде Максути.

— Максути отлично вышел во встрече с «Локомотивом», забил важный гол. И после матча вы сказали, что в его трансфере клубу помогли «друзья». Как именно?

— У нас есть хорошая скаутская система. Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отлично ее выстроил за несколько лет. И у нас везде есть связи, которые помогают нам взять того или иного игрока. И это есть у всех клубов, не только у нас. Мы рады, что Максути перешел в «Ахмат», так как за него была большая конкуренция. Будем надеяться, что он — игрок молодежной сборной Албании — будет прогрессировать у нас.

— Какие еще клубы претендовали на Максути? И был ли у вас личный разговор перед трансфером?

— На него претендовали итальянские клубы. Конечно, мы общались с игроком перед подписанием контракта. Он должен знать, куда идет, что от него ждет тренер и на какой позиции его будут использовать. Не знаю, сыграл ли этот разговор решающую роль, но Максути — футболист «Ахмата».

22-летний Максути перешел в «Ахмат» из албанского «Фламуртари». Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.