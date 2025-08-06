Футбол
6 августа, 16:30

Добровинского пугает игра «Динамо» при Карпине

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в начале сезона.

«Пока «Динамо» выглядит ужасно. Можно, конечно, ссылаться на травмы. Хотя особых потерь по сравнению с концом прошлого сезона нет. Это те же самые люди, которые были при Гусеве. Но они играли в азартный футбол. Это была самая забивная команда в лиге. А сейчас — за три матча в чемпионате всего два мяча, один из которых был забит после углового. Нет структурной игры, абсолютно провальная центральная зона. Говорилось, что будет выстроена защита, но и она не впечатляет. Нет никакого рисунка на поле. Я лично никогда не видел, чтобы моя любимая команда не смогла нанести ни одного удара в створ ворот за матч, что было в Краснодаре. Это очень пугает», — сказал Добровинский «СЭ».

Добровинский также поделился ожиданиями возможных итоговых результатов «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

«Если будет продолжаться так, как и сейчас, то будет хорошо, если мы не окажемся в первой лиге. Думаю, что если до такого не дойдет, то останемся в первой десятке точно. Я уверен, что тренер сборной России обязан перестроить команду. Вижу команду, которая является тенью «Ростова» не в лучшие времена. Даже с учетом травмированных игроков состав на поле выходит неплохой. Они обязаны играть по-другому», — добавил Добровинский.

«Динамо» после 3-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

(Денис Клесарев)

Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Михаси

    Привязались не к результатам, а к содержанию игры. Беготни и энтузиазма стало больше. На этом фоне куда-то затерялось мастерство.

    07.08.2025

  • Михаси

    Адвокат видит очевидное. Какой толк от Карпина, если он разрушил атаку Лички, а оборона стала еще хуже? Возможно, запоют они песню, что тренеру нужно время. При этом Личке времени почему-то не дали. Но такие песни звучат постоянно.

    07.08.2025

  • shafir07

    Не при Гусеве (???), а при Личке (!!!) была красивая атакующая игра и ты Дубровинский приложил свой язык к его увольнению, так что кушай на здоровье!

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Гаттузо Крут!!!!!!#!

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    ДА! Лузерам ЛУЗЕРОВО (((:innocent::innocent::innocent:

    06.08.2025

  • Dron56

    Кто нам такого тренера Выбрал ? Бувач с ним как может общаться ? Сезон точно потерян....

    06.08.2025

  • zg

    Пока игра не пугает Валеру,все норм!Не пи@деть!

    06.08.2025

  • шрек

    Тюкавин- У нас свое видение, свой план, свое развитие. Так что Добровинскому можно не переживать.

    06.08.2025

  • оппонент

    Да что вы привязались со своими оценками после трёх матчей? к зиме посмотрим, если не выгонят.

    06.08.2025

  • andrei.dorov

    Взяли мыльного пузыря! Самый креативный тренер. с харизмой! Грубить журналистам и кусать на камеру свои нитки на руке вот и вся харизма!

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Расскажите Добровинскому, ЧТО У НАС ТЕПЕРЬ ДВА РОСТОВА в лиге будет. И один в сборной. Больше Ростовов, хороших и разных. :joy::joy::joy:

    06.08.2025

  • Степочкин

    Динамо там где и был Ростов, на уровне Карпина. А у Бердыева Ростов в первый же сезон взял серебро и играл в еврокубках. Казалось что это Краснодар будет догонять Ростов по уровню, а вышло наоборот, болелы Ростова пресмыкаются перед Краснодаром как перед топ-клубом и почитают за честь если их игроки туда переходят. Рядовой середняк, туда же тянет Карпин и Динамо.

    06.08.2025

  • baruv

    Станковичу дали 5 матчей. Наемному работнику Карпину нужно также гласно озвучить ближайшие задачи, чтобы служба медом не казалась. Может тогда он добровольно сосредоточится на сборной...

    06.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    У Пашаева еще не спросили?

    06.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Нет. В самый раз. А РПЛ- это вчерашний день позавчерашнего футбика. И это прекрасно. :hugging:

    06.08.2025

  • Zuschauer

    Игры пока нет, так что и бояться пока нечего.

    06.08.2025

  • Alex Vik

    Да ладно. Валера - великий тренер. Куча трафеев.

    06.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Поздно. Дота - это пережиток прошлого. Сейчас все зырят РПЛ

    06.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Уходи с наших футбольных веток, проваливай на рыбалку. И вообще там новый патч вышел и Лич ест крипа....мдас. :blush:

    06.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Хватит радоваться неудачам других. Болейте за своих, т.е. за ВиртусПро

    06.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А меня не пугает ,а наоборот радует. До юбилея так и должно быть.:blush:

    06.08.2025

    • Черчесов — о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя так, будто и не уезжал»

    Черчесов: «Не люблю слово «проект», но президент «Ахмата» дал понять, что хочет создать клуб хорошего уровня»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

