Добровинского пугает игра «Динамо» при Карпине

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в начале сезона.

«Пока «Динамо» выглядит ужасно. Можно, конечно, ссылаться на травмы. Хотя особых потерь по сравнению с концом прошлого сезона нет. Это те же самые люди, которые были при Гусеве. Но они играли в азартный футбол. Это была самая забивная команда в лиге. А сейчас — за три матча в чемпионате всего два мяча, один из которых был забит после углового. Нет структурной игры, абсолютно провальная центральная зона. Говорилось, что будет выстроена защита, но и она не впечатляет. Нет никакого рисунка на поле. Я лично никогда не видел, чтобы моя любимая команда не смогла нанести ни одного удара в створ ворот за матч, что было в Краснодаре. Это очень пугает», — сказал Добровинский «СЭ».

Добровинский также поделился ожиданиями возможных итоговых результатов «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

«Если будет продолжаться так, как и сейчас, то будет хорошо, если мы не окажемся в первой лиге. Думаю, что если до такого не дойдет, то останемся в первой десятке точно. Я уверен, что тренер сборной России обязан перестроить команду. Вижу команду, которая является тенью «Ростова» не в лучшие времена. Даже с учетом травмированных игроков состав на поле выходит неплохой. Они обязаны играть по-другому», — добавил Добровинский.

«Динамо» после 3-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

(Денис Клесарев)