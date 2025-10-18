Агкацев — о своем канале в Telegram-канале: «Захожу посмеяться! Болельщики пишут ерунду»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем блоге в Telegram.

— Я бы не сказал, что я блогер. Не так активно веду Telegram, — сказал Агкацев. — Надо чаще, согласен. Болельщики пишут, на самом деле каждый день. Захожу посмеяться! Раз в два-три дня захожу, когда накопится, чтобы настроение поднять.

— Над чем смеешься?

— Над всем. Бывает, всякую ерунду пишут.

— Например?

— Разное бывает.

— Какие-то шутки про тебя?

— В том числе.