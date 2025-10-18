«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 18 октября. Матч в Москве на стадионе «Лукойл Арена» начинается в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 15:15. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и ростовчан. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Ростов» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Спартак» — «Ростов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.10 мск, за 5 минут до игры.

В предыдущем туре перед паузой на матчи сборных спартаковцы уступили ЦСКА (2:3), а ростовчане выиграли у «Оренбурга» (1:0).