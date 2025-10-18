«Галатасарай» хочет подписать Кисляка этой зимой

«Галатасарай» планирует подписать полузащитника Матвея Кисляка зимой, сообщает Fotomac в социальной сети.

По данным источника, главный тренер турецкого клуба Окан Бурук положительно отзывается о российском игроке, и клуб планирует осуществить его переход в январе.

Всего Кисляк сыграл 59 матчей за основную команду армейцев, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2029 года.