Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит ЦСКА за Тикнизяна

«Локомотив» близок к завершению сделки по переходу игрока ЦСКА Наира Тикнизяна, сообщает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян. Ожидается, что официально железнодорожники объявят о приобретении во вторник или среду.

По информации инсайдера, «Локо» заплатит за 22-летнего футболиста порядка 5 миллионов евро. Игрок получил улучшенный контракт. Летом он продлил соглашение с ЦСКА, по которому теперь получает два с половиной миллиона рублей в месяц.

Всего за основу ЦСКА Тикнизян провел 43 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. По данным transfermarkt защитник оценивается в 1,8 миллиона евро.