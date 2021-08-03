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Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит ЦСКА за Тикнизяна

11:57
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» близок к завершению сделки по переходу игрока ЦСКА Наира Тикнизяна, сообщает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян. Ожидается, что официально железнодорожники объявят о приобретении во вторник или среду.

По информации инсайдера, «Локо» заплатит за 22-летнего футболиста порядка 5 миллионов евро. Игрок получил улучшенный контракт. Летом он продлил соглашение с ЦСКА, по которому теперь получает два с половиной миллиона рублей в месяц.

Всего за основу ЦСКА Тикнизян провел 43 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. По данным transfermarkt защитник оценивается в 1,8 миллиона евро.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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