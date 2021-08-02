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Тикнизян близок к переходу из ЦСКА в «Локомотив»

13:52
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник Наир Тикнизян близок к переходу из ЦСКА в «Локомотив». Как стало известно «СЭ», переговоры находятся в продвинутой стадии, стороны близки к соглашению.

Весной клубы уже вели переговоры о трансфере Тикнизяна, но тогда игрок остался в ЦСКА. В субботу он вышел в стартовом составе в матче второго тура Тинькофф РПЛ с «Локо» (0:1).

22-летний Тикнизян в прошлом сезоне провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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