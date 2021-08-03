Певица Макsим самостоятельно дышит через кислородную маску
11:12
Певица Марина Максимова (Макsим) отключена от ЭКМО и уже самостоятельно дышит через кислородную маску.
По данным Telegram-канала Mush, динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое легкое почти восстановилось. Девушка находится в сознании, однако все еще остается в реанимации.
Максимова была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы.
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