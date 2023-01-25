Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Рассказова с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подпишет контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что футболист бесплатно перейдет из «Спартака» в самарский клуб. За московской командой остается право выкупа игрока более чем за 3 миллиона евро.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака».

В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.