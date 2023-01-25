Агент защитника Андраде подтвердил, что игрок может перейти в «Химки»
Марсело Липатин, агент защитника «Маритиму» Лео Андраде, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Химки».
«Да, мы действительно ведем переговоры с «Химками», — приводит слова Липатина Sport24.
В текущем сезоне бразильский защитник сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол.
Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.
«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.
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|36
|
3
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|33-21
|29
|
5
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|5
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|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|2
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|
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|1
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|
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
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|6
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
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|22-29
|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|
16
|Торпедо
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|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|16
|1
|3
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|2
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