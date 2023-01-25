Агент защитника Андраде подтвердил, что игрок может перейти в «Химки»

Марсело Липатин, агент защитника «Маритиму» Лео Андраде, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Химки».

«Да, мы действительно ведем переговоры с «Химками», — приводит слова Липатина Sport24.

В текущем сезоне бразильский защитник сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.