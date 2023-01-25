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Сегодня, 23:13

Агент защитника Андраде подтвердил, что игрок может перейти в «Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Марсело Липатин, агент защитника «Маритиму» Лео Андраде, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Химки».

«Да, мы действительно ведем переговоры с «Химками», — приводит слова Липатина Sport24.

В текущем сезоне бразильский защитник сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-25-agent-zashchitnika-maritimu-leo-andrade-podtverdil-informatsiyu-chto-igrok-mozhet-pereyti-v-khimki
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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