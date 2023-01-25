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25 января, 23:25

Радимов: «Не исключаю, что Бакаев может вернуться в «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем хавбека Зелимхана Бакаева в питерской команде.

«Когда Бакаев переходил в «Зенит», он знал, на что шел. И если он заканчивал прошлый сезон не в стартовом составе «Спартака», то было понятно изначально, что для попадания в основу «Зенита» надо очень хорошо потрудиться. На данный момент это у него пока не получается», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также экс-хавбек высказался о том, что Бакаев может вернуться в «Спартак», откуда он перешел в «Зенит».

«Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун, то есть при их руководстве он бы точно не вернулся. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не сейчас. Потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти — надо побороться здесь, а уж дальше смотреть, как все будет. Но исключать, что Бакаев вернется в «Спартак», я бы не стал. Просто именно сейчас это будет совсем смешное решение. Так что сезон он точно доиграет в «Зените», а там надо решать — чтобы и клубу было выгодно, и Зелимхан не загубил свою карьеру», — добавил Радимов.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за «Зенит» на поле 529 минут в 20-ти матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ne-isklyuchayu-chto-bakaev-mozhet-vernut-sya-v-spartak/
Владислав Радимов
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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