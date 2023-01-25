Радимов: «Не исключаю, что Бакаев может вернуться в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем хавбека Зелимхана Бакаева в питерской команде.

«Когда Бакаев переходил в «Зенит», он знал, на что шел. И если он заканчивал прошлый сезон не в стартовом составе «Спартака», то было понятно изначально, что для попадания в основу «Зенита» надо очень хорошо потрудиться. На данный момент это у него пока не получается», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также экс-хавбек высказался о том, что Бакаев может вернуться в «Спартак», откуда он перешел в «Зенит».

«Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун, то есть при их руководстве он бы точно не вернулся. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не сейчас. Потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти — надо побороться здесь, а уж дальше смотреть, как все будет. Но исключать, что Бакаев вернется в «Спартак», я бы не стал. Просто именно сейчас это будет совсем смешное решение. Так что сезон он точно доиграет в «Зените», а там надо решать — чтобы и клубу было выгодно, и Зелимхан не загубил свою карьеру», — добавил Радимов.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за «Зенит» на поле 529 минут в 20-ти матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи.