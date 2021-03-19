Стало известно, кого хочет видеть Олич в тренерском штабе ЦСКА, если возглавит клуб

По данным «СЭ», если главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич, то он хотел бы видеть своим помощником Элвера Рахимича — бывшего партнера по армейскому клубу.

До недавнего времени Рахимич работал в армейской школе, а недавно вошел в штаб сборной Боснии и Герцеговины. Не исключено, что Элвер будет совмещать должности.

На счету Рахимича более двухсот матчей за ЦСКА, он выиграл с клубом Кубок УЕФА и пять золотых медалей чемпионата России.

По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.

ЦСКА с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В матче 23-го тура чемпионата России красно-синие уступили «Зениту» (2:3) на своем поле.

(Константин Алексеев)