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«Сочи» — «Тамбов»: Барсов забивает пятый гол за хозяев

20:52

Нападающий Максим Барсов забивает пятый гол за «Сочи» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:0).

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