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«Рубин» — «Химки»: гости забили третий мяч

20:44
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«Химки» забили третий мяч в ворота «Рубина» в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. На 75-й минуте отличился Илья Кухарчук, сделавший счет 3:1.

Рубин — Химки

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