Стало известно, кого из молодых футболистов «Динамо» возьмут на сборы
По данным «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц решил пригласить на сборы основы трех футболистов «Динамо-2» — центрального защитника Дениса Осокина (19 лет), левого вингера Андрея Мазурина (20) и атакующего полузащитника Георгия Сулаквелидзе (20).
Первый сбор бело-голубых пройдет в Катаре с 12 по 21 января. Команду Шварца ждет на нем один контрольный матч.
После 18 туров «Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ.
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