«Спартак» стал самым популярным клубом РПЛ в соцсетях в 2021 году
«Спартак» на официальном сайте представил статистику клуба в соцсетях.
Аккаунт «Спартака» в TikTok стал самым популярным среди всех футбольных клубов мира за декабрь 2021 года. У московского клуба 200 миллионов просмотров и свыше 25 миллионов взаимодействий. По этим показателям «Спартак» опередил «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и другие клубы.
Всего же за 2021-й год в TikTok «Спартак» стал четвертым по популярности клубом, уступив «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне».
Также «Спартак» стал самым популярным клубом РПЛ в соцсетях в 2021 году. За прошедший год публикации красно-белых собрали 108 миллионов взаимодействий. На втором месте «Зенит» (52,6 млн), третье место у ЦСКА (19,1 млн).
«Спартак» — самый популярный футбольный клуб мира в TikTok за декабрь 2021-го! ?— ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) January 1, 2022
200 миллионов просмотров, 25+ миллионов взаимодействий и все команды планеты позади ?
Всего же за 2021-й в TikTok мы стали 4??-м по популярности клубом мира, уступив «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне» ?
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2022-01-01-spartak__samyy_populyarnyy_futbolnyy_klub_mira_v_tiktok_za_dekabr_2021-go/
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