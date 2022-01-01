«Спартак» на официальном сайте представил статистику клуба в соцсетях.

Аккаунт «Спартака» в TikTok стал самым популярным среди всех футбольных клубов мира за декабрь 2021 года. У московского клуба 200 миллионов просмотров и свыше 25 миллионов взаимодействий. По этим показателям «Спартак» опередил «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и другие клубы.

Всего же за 2021-й год в TikTok «Спартак» стал четвертым по популярности клубом, уступив «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне».

Также «Спартак» стал самым популярным клубом РПЛ в соцсетях в 2021 году. За прошедший год публикации красно-белых собрали 108 миллионов взаимодействий. На втором месте «Зенит» (52,6 млн), третье место у ЦСКА (19,1 млн).