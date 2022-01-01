Источник сообщил об интересе «Спартака» к нападающему «Специи»

«Спартак» называется в числе претендентов на нападающего «Специи» Мбала Нзола, сообщает FootballNews24.it со ссылкой на Secolo XIX.

Также на 25-летнего футболиста претендует «Фиорентина». При этом «Специя» не горит желание расставаться с игроком сборной Анголы.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Нзола провел в серии А 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.