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Червиченко: «Николич хорошо смотрелся бы и в ЦСКА, и в «Краснодаре»

20:29
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о бывшем тренере «Локомотива» Марко Николиче.

«На мой взгляд, Марко Николичу подходит и ЦСКА, и «Краснодар». В обеих командах хорошее финансовое состояние и хорошие игроки. И одна, и вторая команда ставит перед собой высокие задачи: ЦСКА надо подтверждать свой высокий квалитет, а «Краснодару» давно уже пора что-то выиграть. Я думаю, он хорошо, что смотрелся бы и в одной, и в другой команде.

На мой взгляд, Николич лучше тренеров, которые работали в «Краснодаре» и которые работают в ЦСКА. «Локомотив» при Николиче выдавал отличные победные серии. Он пришел в команду и с пылу с жару сразу выиграл Кубок России. Это все происходило в противостоянии с руководством, которое все время пыталось его из клуба выпихнуть. Это более ценно»— приводит слова Червиченко Betonmobile.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России-2020/21.

29 декабря появилась информация, что Николич может возглавить ЦСКА. Также он является претендентом на пост главного тренера «Краснодара».

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/chervichenko-nikolich-luchshe-trenerov-kotoryie-rabotali-v-krasnodare-i-kotoryie-rabotayut-v-tsska

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Екатерина Савостина все материалы автора

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