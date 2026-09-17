«Ростов» — «Динамо»: Касереса заменили в середине первого тайма

Защитника «Динамо» Хуана Касереса заменили в середине первого тайма в матче против «Ростова» в 9-м туре РПЛ.

На 26-й минуте вместо парагвайца на поле появился Николас Маричаль. Ранее Касерес получил желтую карточку уже на 17-й секунде матча — он ударил локтем в лицо Тимура Сулейманова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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