Футбольный функционер Валерий Оганесян прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо».

— Переход Смолова в «Динамо» стал бы очень хорошим вариантом как для футболиста, так и для клуба. Ему не надо адаптироваться в РПЛ, это один из лучших нападающих в нашем чемпионате, у него отличный набор качеств — скорость, удар, техника. То есть риски промахнуться сведены к минимуму. Уверен, что для Феди важен тот фактор, что он уже был в «Динамо». По моим данным, Смолов готов пойти на уменьшение зарплаты, что говорит о высокой футбольной мотивации. Наверняка он горит желанием вместе с бело-голубыми занять как минимум второе лигочемпионское место. Плюс хочет вновь играть в сборной роль лидера.

Федя поможет не только клубу, но и молодым одноклубникам. Как Ордец раскрылся рядом с опытным Бальбуэна, так и для Захаряна, Макарова, Грулева, Тюкавина, Шиманьски будет полезно чему-то поучиться у Смолова.

— «Динамо» правильно нацелилось на Смолова, а не, скажем, на Дзюбу?

— Конечно. Считаю, что Артем недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя, как рыба в воде.