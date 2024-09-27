Стали известны условия контракта Пьянича с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», новичок ЦСКА Миралем Пьянич, перешедший в клуб на правах свободного агента, получит бонус в размере одного миллиона евро, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей москвичей до конца сезона-2024/25.

Базовая зарплата 34-летнего боснийца — 800 тысяч евро в год, о чем сообщалось ранее. Комиссия агента, по нашим данным, — 800 тысяч евро.

Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в четверг, 26 сентября. Хавбек подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на один год.