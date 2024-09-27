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Сегодня, 14:30

Гаврилов: «По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше Барко!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» оценил игру аргентинского хавбека красно-белых Эсекиэля Барко.

— В нынешнем составе «Спартака» у вас любимец есть?

— Такой, как Черенков? Нет. Федор мне вообще был как брат. Из следующего поколения нравились Цымбаларь, Титов, Аленичев, Тихонов... Настоящие спартаковцы — по игре и по духу. А потом на первый план вышли уже привозные ребята.

Вот купили летом Барко. Все от него в восторге, однако в матче с «Динамо» аргентинец меня совершенно не впечатлил. Или возьмем Угальде. Шустрит, старается, забивает. Но действует сам по себе. Не видно наигранной связки. Хотя бы такой, как Гаврилов — Ярцев. Сколько лет прошло, а спартаковские болельщики до сих пор ее вспоминают. Если Барко с Угальде задержатся в команде на пару лет — может, у них и получится мощный тандем. Пока же вспыхивают эпизодами.

— Евгений Ловчев считает, что аргентинский хавбек по умению вести игру напоминает вас и Черенкова. Что-то в этих словах есть?

— О себе говорить не буду, а Федор... Да ну, какой Барко. По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше! Сто процентов!

Александр Соболев. Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Федор Черенков
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

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Локомотив

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Муталип Алибеков

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