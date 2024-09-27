Гаврилов — об игровом сходстве с Батраковым: «Мне кажется, между нами мало общего»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» оценил игру 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

— Как вам мнение Александра Зуева, первого тренера Батракова: «Леша такой же, как Гаврилов: видит поле, читает игру»?

— Хм. Мне кажется, между нами мало общего. По крайней мере не бросается в глаза, что на поле он делает такие же вещи, как я.

Допустим, тот же Ярцев много забивал с моих передач. А кого Батраков чаще всего выводит на ударную позицию? Да, он здорово исполняет стандарты, но вообще я бы не переоценивал его игру.

Конечно, статистика поражает: «7+5» по системе «гол плюс пас» в девяти турах! Но нужно смотреть на длинной дистанции. В каких-то матчах Батраков действительно выделялся, а в каких-то был незаметен. Сегодня для пацана самое главное — продолжать пахать, не обращая внимания на хвалебные оды. Если почувствует себя звездой и сбавит обороты, вся эта сказка быстро закончится.