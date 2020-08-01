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Стали известны подробности визита директора «Тамбова» в офис «Спартака»

18:12
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По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков хотел договориться с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым об аренде молодых игроков красно-белых на следующий сезон.

Руководитель московского клуба не смог дать Худякову никакой конкретики, так как пока что нет конечного понимания, кто из футболистов перейдет в аренду в «Химки». На данный момент «Спартак» и «Тамбов» не договорились ни по одному из игроков. (Севастиан Терлецкий)

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