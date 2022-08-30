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Сегодня, 22:23

Стали известны проблемные факторы возможного перехода Захаряна в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны главные факторы, от которых зависит возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», сообщает Sport24.

Камнем преткновения являются действия Футбольной Ассоциации Англии (FA) и банка Barclays, которые должны осуществить денежный перевод от лондонского клуба.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается.

Трансферное окно в АПЛ закроется 2 сентября в 01.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-30-stalo-izvestno-ot-chego-zavisit-sdelka-po-perekhodu-zakharyana-v-chelsi
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Факел
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Краснодар – Сочи
 - : -
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