Стали известны проблемные факторы возможного перехода Захаряна в «Челси»

Стали известны главные факторы, от которых зависит возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», сообщает Sport24.

Камнем преткновения являются действия Футбольной Ассоциации Англии (FA) и банка Barclays, которые должны осуществить денежный перевод от лондонского клуба.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается.

Трансферное окно в АПЛ закроется 2 сентября в 01.00 (мск).