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Сегодня, 22:07

Маричаль — о переходе в «Динамо»: «Я пришел в этот клуб с большим желанием играть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Динамо» Николас Маричаль обратился к болельщикам московского клуба.

«Привет болельщикам «Динамо»! Я пришел в этот клуб с большим желанием играть. Увидимся с вами уже в субботу на матче против «Урала». Я буду вас ждать! Вперед, «Динамо!» — заявил уругваец клубной пресс-службе.

Контракт с 21-летним уругвайцем рассчитан до конца сезона-2026/27. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист будет играть за «Динамо» под 18-м номером.

ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
1
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
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 - : -
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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