Маричаль — о переходе в «Динамо»: «Я пришел в этот клуб с большим желанием играть»

Новичок «Динамо» Николас Маричаль обратился к болельщикам московского клуба.

«Привет болельщикам «Динамо»! Я пришел в этот клуб с большим желанием играть. Увидимся с вами уже в субботу на матче против «Урала». Я буду вас ждать! Вперед, «Динамо!» — заявил уругваец клубной пресс-службе.

Контракт с 21-летним уругвайцем рассчитан до конца сезона-2026/27. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист будет играть за «Динамо» под 18-м номером.