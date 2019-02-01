Стал известен точный календарь матчей РПЛ на март

Официальный сайт российской премьер-лиги опубликовал точный календарь матчей команд РПЛ на март.
12, 13, 14 февраля (вторник, среда, четверг):
1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.
1/16 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.
12 февраля. "Фенербахче" – "Зенит" (в 20.55 по мск)
14 февраля. "Краснодар" – "Байер" (в 20.55 по мск)
19, 20 февраля (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.
21 февраля (четверг). 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.:
"Зенит" – "Фенербачхе" (в 20.55 по мск)
"Байер" – "Краснодар" (в 23.00 по мск)
24 февраля (воскресенье). Матч 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.
"Ростов" – "Краснодар" (в 19.00 по мск)
18-й тур РПЛ
1 марта (пятница). "Оренбург" – "Анжи" (в 16.30 по мск)
2 марта (суббота):
"Урал" – "Зенит" (в 11.30 по мск)
"Арсенал" – ЦСКА (в 14.00 по мск)
"Локомотив" – "Крылья Советов" (в 16.30 по мск)
"Рубин" – "Ахмат" (в 19.00 по мск)
3 марта (воскресенье):
"Енисей" – "Ростов" (в 14.00 по мск)
"Уфа" – "Динамо" (в 16.30 по мск)
"Спартак" – "Краснодар" (в 19.00 по мск)
5, 6 марта (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.
7 марта (четверг). 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.
6, 7 марта (среда, четверг). Матчи 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.
6 марта:
"Рубин" – "Локомотив"
"Арсенал" – "Оренбург"
7 марта
"Урал" – "Спартак"
19-й тур
9 марта (суббота):
"Крылья Советов" – "Енисей" (в 14.00 по мск)
ЦСКА – "Рубин" (в 16.30 по мск)
10 марта (воскресенье):
"Краснодар" – "Оренбург" (в 14.00 по мск)
"Зенит" – "Уфа" (в 16.30 по мск)
"Динамо" – "Спартак-Москва" (в 19.00 по мск)
"Анжи" – "Локомотив" (в 21.00 по мск)
11 марта (понедельник):
"Ахмат" – "Урал" (в 17.30 по мск)
"Ростов" – "Арсенал" (в 19.30 по мск)
12, 13 марта (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.
14 марта (четверг). 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.
20-й тур:
15 марта (пятница). "Анжи" – "Крылья Советов" (в 19.30 по мск)
16 марта (суббота):
"Оренбург" – "Динамо" (в 11.30 по мск)
"Урал" – ЦСКА (в 14.00 по мск)
"Рубин" – "Ростов" (в 16.30 по мск)
"Арсенал" – "Енисей" (в 19.00 по мск)
17 марта (воскресенье):
"Уфа" – "Ахмат" (в 14.00 по мск)
"Локомотив" – "Краснодар" (в 16.30 по мск)
"Спартак-Москва" – "Зенит" (в 19.00 по мск)
18 – 26 марта Сбор сборной команды России:
21 марта. Бельгия – Россия
24 марта. Казахстан – Россия
21-й тур:
29 марта (пятница). "Крылья Советов" – "Арсенал" (в 18.30 по мск)
30 марта (суббота):
"Енисей" – "Рубин" (в 11.30 по мск)
"Динамо" – "Локомотив" (в 14.00 по мск)
"Ахмат" – "Спартак-Москва" (в 16.30 по мск)
"Ростов" – "Урал" (в 19.00 по мск)
31 марта (воскресенье):
"Зенит" – "Оренбург" (в 14.00 по мск)
ЦСКА – "Уфа" (в 16.30 по мск)
"Краснодар" – "Анжи" (в 19.00 по мск)
3, 4 апреля (среда, четверг):
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг
Расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
За всеми новостями РПЛ следите на официальном сайте Лиги.