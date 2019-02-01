Стал известен точный календарь матчей РПЛ на март

Официальный сайт российской премьер-лиги опубликовал точный календарь матчей команд РПЛ на март.

12, 13, 14 февраля (вторник, среда, четверг):

1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.

1/16 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.

12 февраля. "Фенербахче" – "Зенит" (в 20.55 по мск)

14 февраля. "Краснодар" – "Байер" (в 20.55 по мск)

19, 20 февраля (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.

21 февраля (четверг). 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.:

"Зенит" – "Фенербачхе" (в 20.55 по мск)

"Байер" – "Краснодар" (в 23.00 по мск)

24 февраля (воскресенье). Матч 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.

"Ростов" – "Краснодар" (в 19.00 по мск)

18-й тур РПЛ

1 марта (пятница). "Оренбург" – "Анжи" (в 16.30 по мск)

2 марта (суббота):

"Урал" – "Зенит" (в 11.30 по мск)

"Арсенал" – ЦСКА (в 14.00 по мск)

"Локомотив" – "Крылья Советов" (в 16.30 по мск)

"Рубин" – "Ахмат" (в 19.00 по мск)

3 марта (воскресенье):

"Енисей" – "Ростов" (в 14.00 по мск)

"Уфа" – "Динамо" (в 16.30 по мск)

"Спартак" – "Краснодар" (в 19.00 по мск)

5, 6 марта (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.

7 марта (четверг). 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.

6, 7 марта (среда, четверг). Матчи 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.

6 марта:

"Рубин" – "Локомотив"

"Арсенал" – "Оренбург"

7 марта

"Урал" – "Спартак"

19-й тур

9 марта (суббота):

"Крылья Советов" – "Енисей" (в 14.00 по мск)

ЦСКА – "Рубин" (в 16.30 по мск)

10 марта (воскресенье):

"Краснодар" – "Оренбург" (в 14.00 по мск)

"Зенит" – "Уфа" (в 16.30 по мск)

"Динамо" – "Спартак-Москва" (в 19.00 по мск)

"Анжи" – "Локомотив" (в 21.00 по мск)

11 марта (понедельник):

"Ахмат" – "Урал" (в 17.30 по мск)

"Ростов" – "Арсенал" (в 19.30 по мск)

12, 13 марта (вторник, среда). 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019 гг.

14 марта (четверг). 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 гг.

20-й тур:

15 марта (пятница). "Анжи" – "Крылья Советов" (в 19.30 по мск)

16 марта (суббота):

"Оренбург" – "Динамо" (в 11.30 по мск)

"Урал" – ЦСКА (в 14.00 по мск)

"Рубин" – "Ростов" (в 16.30 по мск)

"Арсенал" – "Енисей" (в 19.00 по мск)

17 марта (воскресенье):

"Уфа" – "Ахмат" (в 14.00 по мск)

"Локомотив" – "Краснодар" (в 16.30 по мск)

"Спартак-Москва" – "Зенит" (в 19.00 по мск)

18 – 26 марта Сбор сборной команды России:

21 марта. Бельгия – Россия

24 марта. Казахстан – Россия

21-й тур:

29 марта (пятница). "Крылья Советов" – "Арсенал" (в 18.30 по мск)

30 марта (суббота):

"Енисей" – "Рубин" (в 11.30 по мск)

"Динамо" – "Локомотив" (в 14.00 по мск)

"Ахмат" – "Спартак-Москва" (в 16.30 по мск)

"Ростов" – "Урал" (в 19.00 по мск)

31 марта (воскресенье):

"Зенит" – "Оренбург" (в 14.00 по мск)

ЦСКА – "Уфа" (в 16.30 по мск)

"Краснодар" – "Анжи" (в 19.00 по мск)

3, 4 апреля (среда, четверг):

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг

Расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

За всеми новостями РПЛ следите на официальном сайте Лиги.