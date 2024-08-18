Спортивный врач заявил, что Глушенков может провести в гипсе около 3 недель

Врач спортивной медицины Илья Мелехин в комментарии «СЭ» назвал вероятные сроки восстановления полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Игрок петербургского клуба получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

«У травматологов есть четкие временные сроки. Ускорить процесс сращения костной ткани невозможно. Далее реабилитация — ее можно ускорить. При переломе лучевой кости гипс может держаться около 3 недель. Плохо, что травма со смещением», — сказал Мелехин «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа дома сыграет со «Спартаком», начало матча — в 17:30 по московскому времени.