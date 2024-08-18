«Краснодар» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород» в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Краснодар» — «Пари НН» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Игру по подписке покажет телеканал «Матч Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Краснодарцы и нижегородцы набрали по шесть очков в первых четырех турах РПЛ-2024/25. В предыдущем сезоне команды встречались в чемпионате России и Кубке страны, все четыре матча выиграл «Краснодар».

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