ЦСКА — «Локомотив»: команды не открыли счет в первом тайме

ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ принимает «Локомотив».

В первом тайме команды не открыли счет. Команды заработали по две желтые карточки: у армейцев предупреждения получили Милан Гайич и Тамерлан Мусаев, у железнодорожников — Евгений Морозов и Артем Карпукас. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.