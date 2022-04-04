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«Пока «Спартак» соответствует своему месту в таблице». Титов — о перспективах красно-белых

Титов высказался о перспективах «Спартак» в текущем сезоне чемпионата России
Александр Львов
Обозреватель
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах команды в текущем сезоне чемпионата России.

Зелимхан Бакаев (в&nbsp;белом). «Бакаев обижается, когда его меняют, — да ты делай свое дело: забивай!» Титов — о поражении «Спартака»

— Дерби позволило прикинуть, на что претендуют «Локомотив» и «Спартак»?

— Только в какой-то степени. У железнодорожников проблем хватает — то очередной тренер сбежал, то легионеры уехали. Но команда держится, моментами показывая неплохой футбол. Помогла качественная селекция, результатом которой стало появление Керка, Кухты, Изидора, уже забивающих за новый клуб. Думаю, что с таким пополнением ему по силам побороться за место в пятерке.

Что касается «Спартака», то он продолжает пребывать в состоянии поиска — новый тренер, новые футболисты. Прав Олег Иванович Романцев, которого удивляет спад Ларссона с Соболевым и тормоз в прогрессе Бакаева и Зобнина. Тот же Бакаев обижается, когда его меняют. Да ты делай свое дело — забивай! До перерыва Зелимхан был действительно неплох, но во втором тайме подсел. А обиды — это все эмоции. Я бы ему посоветовал меньше обид и больше голов.

Как ни печально, пока «Спартак» соответствует своему нынешнему месту в чемпионате. Вот и остается только вспоминать слова великого Николая Петровича Старостина, частенько повторявшего, что последней умирает надежда.

Егор Титов
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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