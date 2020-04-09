Спортивный директор «Тамбова» уверен, что легионеры смогут вернуться и продолжить выступать в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Известиям» отметил, что клубы обсуждали упрощенное возвращение легионеров в Россиию в случае возобновления сезона. Границы были закрыты из-за пандемии коронавируса в мире.

— Многие клубы РПЛ отпустили своих легионеров из дальнего зарубежья на родину. При этом вернуться они пока не могут из-за закрытия границ. Есть ли смысл возобновлять сезон без них?

— Все это также проговаривалось на общем собрании. Обсуждали формат специального письма, которое должно упростить легионерам въезд в Россию. Пока не могу рассказать каких-то подробностей на этот счет. Но думаю, что все спокойно решится, они смогут вернуться и продолжить выступать.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

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