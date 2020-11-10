Спортивный директор «Тамбова» Худяков: «Ситуация с финансированием очень тяжелая»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб испытывает трудности с финансированием.

«Ситуация у нас сейчас на самом деле не очень хорошая в плане финансирования», — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Уже прошло 14 туров чемпионата, а у нас до сих пор не было финансирования в этом году от областного бюджета. Ситуация у нас, конечно, немножко очень тяжелая. Мы живем за счет своих ресурсов: Обухова продали, свои какие-то ресурсы подключаем, нам помогают, мы перекредитовываемся. На самом деле ситуация очень-очень сложная в плане финансирования. И это, конечно, очень давит.

Когда мы получали лицензию, мы получали подтверждение финансирования от нашего областного спорткомитета, это все было согласовано с нашими руководителями. Мы надеемся, что все это когда-то закончится и все эти проблемы обязательно разрешатся. Мы же все понимаем, какая ситуация у нас сейчас в стране. Ситуация с коронавирусом известна и понятна. Надеюсь, что в ближайшее время все это вырулится.

Футбольный клуб «Тамбов» очень много сделал для имиджа нашей области, для популяризации, развития футбола. Я не думаю, что он достоин того, чтобы с ним так поступили, что не будет финансирования. Думаю, что ситуация наладится обязательно. Мы на это надеемся. Думаю, что в ближайшее время все наладится».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.