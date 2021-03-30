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Спортивный директор «Тамбова» Худяков прокомментировал информацию об обысках в офисе клуба

11:36
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков 30 марта ответил на вопросы статьи «СЭ» в голосовом чате Telegram-канала «Честность — не порок». Функционер рассказал, изымал ли Следственный комитет РФ документы в офисе клуба.

«Это чушь. Нужны доказательства, чтобы что-то говорить. У нас никто не изымал документы. Да, возбуждено уголовное дело по поводу невыплат зарплат, но никто у нас не изымал документы, не было никаких обысков. Неплохо бы привлечь людей, которые выдают такую информацию», — сказал Худяков.

29 марта Telegram-канал «Мутко против» и еще несколько источников сообщили, что сотрудники следственного комитета РФ провели выемку документов в офисе «Тамбова».

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

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