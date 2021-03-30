Худяков рассказал про отзаявку трех игроков «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы статьи «СЭ» в голосовом чате Telegram-канала «Честность — не порок». Функционер высказался про отзаявку Артура Чагрова, Азера Алиева и Дмитрия Меренчукова.

«Мы понимали, что нам нужны вратари. Рыжиков первый номер, значит шансов у Чагрова не было, а нам нужен был второй голкипер на 50 тысяч рублей. Если бы мы знали, что через 4 тура Рыжиков уйдет, мы бы не отзаявляли Чагрова. К нему никто не подошел и не поговорил, к сожалению. Мы были уверены, что он все знает. Это немного неправильно с нашей стороны, что мы сразу с ним не проговорили.



Что касается Алиева, то после открытия трансферного окна к нам пришло много игроков на его позицию. У нас был Архипов, Терехов, Минаев. Мы считали, что взяли футболистов сильнее его, тогда зачем нам оставлять Алиева в команде? Меренчуков сам попросил об уходе. У него был вариант с «Родиной», он захотел уйти», — заявил Худяков «СЭ».

Также функционер высказался о роли Эдуарда Сафонова в «Тамбове».

«Он не переводчик. Первый раз слышу, что он заявлен переводчиком. Он тренер, это хороший специалист. Раньше он успешно работал в «Оренбурге». Во многом помогает команде», — сказал Худяков.

После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков.