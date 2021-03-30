Худяков рассказал об уходе пяти игроков «Тамбова» в «Кубань»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы статьи «СЭ» в голосовом чате Telegram-канала «Честность — не порок». Специалист прокомментировал переход пяти игроков команды в футбольный клуб «Кубань».

«Братья Архиповы — воспитанники тамбовского футбола. Сергею после аренды в Беларуси было предложено пойти в «Кубань», потому что я еще не понимал, что мы будем играть. Если бы была ясность по игре в РПЛ, я бы никуда не отдавал ни Архипова, ни Часовских. Они были готовы и за 50 тысяч рублей играть с нами. Артем Архипов во вторую лигу не хотел, я ему подкинул «Кубань» в качестве запасного варианта. Там возникли сложности, в итоге он смог остаться в «Тамбове». Рыбин — легенда нашего клуба, он прекрасно понимал, что в премьер-лиге не сможет играть, поэтому вариант с «Кубанью» ему понравился, получил контракт на 2 года. Все было подписано еще в декабре. У Таказова было много вариантов, но до конкретики ничего не дошло, он в итоге тоже согласился на «Кубань», — сказал Худяков «СЭ».

В зимнее трансферное окно Артем и Сергей Архиповы, Андрей Часовских, Алексей Рыбин и Сослан Токазов покинули «Тамбов» и перешли в «Кубань».