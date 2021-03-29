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Следственный комитет РФ провел выемку документов в офисе «Тамбова»

14:04
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Сотрудники следственного комитета РФ провели выемку документов в офисе «Тамбова», информирует «РБ Спорт».

В конце прошлого года стало известно, что в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. За период с июня по ноябрь 2020 года размер задолженности составлял около 150 миллионов рублей.

По данным «РБ Спорт», на прошлой неделе силовики провели выемку документов в офисе клуба. Следственным комитетом были забраны все отчетности с 1 июня прошлого года. Они будут проверяться несколько месяцев.

Долги «Тамбова» образовались после того, как региональные власти перестали выплачивать клубу деньги в июне прошлого года.

Сегодня также стало известно, что отстраненные по подозрению в игре на ставках футболисты «Тамбова» вызваны в Российский футбольный союз (РФС) на 2 апреля для дачи показаний.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/sledstvenny-j-komitet-rf-provel-vy-emku-dokumentov-v-ofise-tambova/

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