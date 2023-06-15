Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что Личка принял решение уйти из клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с большой долей вероятности сохранить в клубе главного тренера Марцела Личку не удастся.

«Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются. Мы надеялись, что Марцел не уйдет. Но так сложилось. Он принял решение перейти», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщилось, что Личка возглавит московское «Динамо».

Под его руководством «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.