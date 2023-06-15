Представитель Арбузова заявил, что клубы Первой лиги и РПЛ готовы взять футболиста в аренду

Футбольный менеджер Алексей Сафонов заявил, что у полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова есть варианты с арендой.

«Есть клубы, которые готовы взять Ярослава в аренду — и в Первой лиге, и во второй восьмерке премьер-лиги один-два варианта. Но он принадлежит ЦСКА. Если Федотов скажет, что Арбузов ему нужен, это одно дело. Если и уходить в аренду, то под нормального тренера и туда, где будет игровое время», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 21 матч в составе второй команды ЦСКА, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.